Овечкин: рад за Малкина, отрадно, когда русские ребята выигрывают Кубок Стэнли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что рад победе нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в Кубке Стэнли, а также рассказал о восстановлении от травмы, которую получил в плей-офф. В финальной серии «пингвины» в шести матчах обыграли «Нэшвилл Предаторз».

«Я просто за него рад. Поздравить пока не успел — всё-таки разница во времени, да и отмечали они, наверное. Отрадно, когда русские ребята выигрывают трофей.

Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем перед пропущенным чемпионатом мира. Какие-то болячки заживают быстрей, какие-то медленней. Посмотрим, как пойдёт срок восстановления".