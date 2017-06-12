Флёри: Мюррей — вратарь будущего для «Питтсбурга», мы вместе хорошо поработали

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри поделился эмоциями после победы над «Нэшвилл Предаторз» в финале Кубка Стэнли.

«Мы вместе проделали хорошую работу, чтобы выиграть этот кубок. Мэтт — вратарь будущего для „Питтсбурга“.

Многие говорили, что в НХЛ больше невозможно выиграть два раза подряд. Мы это сделали. Я рад, что смог помочь команде. Первые два раунда — самый классный хоккей, в который я когда-либо играл, мне очень понравились эти серии.



В «Питтсбурге» несколько ребят уже давно играют вместе. Не знаю, что будет дальше, пока будем веселиться", — приводятся слова Флёри на официальном сайте НХЛ.