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Флёри: Мюррей — вратарь будущего для «Питтсбурга», мы вместе хорошо поработали

12 июня 2017, понедельник. 19:28. Хоккей

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри поделился эмоциями после победы над «Нэшвилл Предаторз» в финале Кубка Стэнли.

«Мы вместе проделали хорошую работу, чтобы выиграть этот кубок. Мэтт — вратарь будущего для „Питтсбурга“.

Многие говорили, что в НХЛ больше невозможно выиграть два раза подряд. Мы это сделали. Я рад, что смог помочь команде. Первые два раунда — самый классный хоккей, в который я когда-либо играл, мне очень понравились эти серии.

В «Питтсбурге» несколько ребят уже давно играют вместе. Не знаю, что будет дальше, пока будем веселиться", — приводятся слова Флёри на официальном сайте НХЛ.

«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли
Отменённый чистый гол «Нэшвилла», победная шайба Хёрнквиста, «сухарь» Мюррея и «Конн Смайт» Кросби – таким стал последний матч сезона.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Теги
Питтсбург Пингвинз Марк-Андре Флёри Мэттью Мюррей Кубок Стэнли
Новости. Хоккей
12 июня 2017, понедельник
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