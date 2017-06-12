Букмекеры называют «Питтсбург» фаворитом на победу в Кубке Стэнли 2018 года

Букмекерская контора Bovada назвала «Питтсбург Пингвинз» фаворитом на победу в Кубке Стэнли 2018 года. Накануне «пингвины» обыграли «Нэшвилл Предаторз» в финале и защитили чемпионский титул.
«Питтсбург» (9/1), «Чикаго Блэкхоукс» (12/1), «Эдмонтон Ойлерз» (12/1), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (12/1), «Вашингтон Кэпиталз» (12/1), «Анахайм Дакс» (14/1), «Нэшвилл Предаторз» (14/1), «Даллас Старз» (16/1), «Миннесота Уайлд» (16/1), «Монреаль Канадиенс» (16/1), «Нью-Йорк Рейнджерс» (16/1), «Торонто Мэйпл Лифс» (16/1), «Лос-Анджелес Кингз» (18/1), «Коламбус Блю Джекетс» (20/1), «Сан-Хосе Шаркс» (22/1), «Сент-Луис Блюз» (28/1), «Бостон Брюинз» (33/1), «Калгари Флэймз» (33/1), «Оттава Сенаторз» (33/1), «Флорида Пантерз» (40/1), «Нью-Йорк Айлендерс» (40/1), «Филадельфия Флайерз» (40/1), «Виннипег Джетс» (40/1), «Аризона Койотс» (66/1), «Баффало Сэйбрз» (66/1), «Каролина Харрикейнз» (66/1), «Детройт Ред Уингз» (66/1), «Колорадо Эвеланш» (75/1), «Нью-Джерси Дэвилз» (75/1), «Ванкувер Кэнакс» (75/1), «Вегас Голден Найтс» (150/1).