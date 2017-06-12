«Оттава» попросила Фанёфа отказаться от запрета на обмен

Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» попросил защитника Диона Фанёфа отказаться от пункта контракта, запрещающего обмен игрока. Это позволит «сенаторам» не защищать Фанёфа на драфте расширения, который состоится 21 июня. TSN сообщает, что хоккеист ещё ответил клубу.



32-летний защитник в прошедшем сезоне провёл 81 матч в регулярном чемпионате, набрав 30 (9+21) балла за результативность. Фанёф также помог своей команде дойти до финала Восточной конференции, отметившись голом и четырьмя передачами в 19 играх плей-офф.

От Флёри до Куликова. 5 игроков НХЛ, которых обменяют до драфта расширения Совсем скоро «Вегас» будет «шерстить» 30 остальных клубов на предмет хороших игроков. Кого обменяют, чтобы не отдать «рыцарям» бесплатно?