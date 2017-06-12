Рестлер подарил «Питтсбургу» чемпионский пояс в честь победы в Кубке Стэнли

Американский рестлер Пол Левек, более известный под псевдонимом Triple H, поздравил «Питтсбург Пингвинз» с завоеванием Кубка Стэнли и подарил команде чемпионский пояс. «Пингвины» в шести матчах финальной серии обыграли «Нэшвилл Предаторз».

В первых трёх раундах «Питтсбург» прошёл «Коламбус Блю Джекетс», «Вашингтон Кэпиталз» и «Оттаву Сенаторз». Самым ценным игроком плей-офф стал капитан команды Сидни Кросби, «Питтсбург» стал первым клубом с 1998 года, дважды подряд выигравшим кубок.

«Малкин — 101-й в НХЛ». Как «Питтсбург» отмечал чемпионство Кросби с семьёй, селфи на льду, Малкин с Кастеровой, брызги шампанского и хаос в чемпионской раздевалке «Питтсбурга» — в обзоре соцсетей.

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