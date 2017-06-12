«Питтсбург» проведёт чемпионский парад 14 июня

«Питтсбург Пингвинз» завоевал второй Кубок Стэнли подряд, обыграв в финальной серии «Нэшвилл Предаторз» в шести матчах. В официальном «твиттере» города объявили, что чемпионский парад пройдёт 14 июня.



В 2016 году на парад собралось 400 тысяч болельщиков. В первых трёх раундах «Питтсбург» прошёл «Коламбус Блю Джекетс», «Вашингтон Кэпиталз» и «Оттаву Сенаторз». Самым ценным игроком плей-офф стал капитан команды Сидни Кросби, лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Стэнли — Евгений Малкин, набравший 28 (10+18) очков в 25 матчах.

«Малкин — 101-й в НХЛ». Как «Питтсбург» отмечал чемпионство Кросби с семьёй, селфи на льду, Малкин с Кастеровой, брызги шампанского и хаос в чемпионской раздевалке «Питтсбурга» — в обзоре соцсетей.