Вратарь Кудрявцев, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Барыс»

Вратарь сборной Казахстана Сергей Кудрявцев проведёт сезон-2017/18 в «Барысе». Об этом сообщил представитель игрока.

ЦСКА проявляет интерес к вратарю сборной Казахстана Кудрявцеву

«Вопрос решённый — «Барыс» договорился с «Торпедо» о переходе игрока в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве. В контракте будет опция, что в случае, если Кудрявцев не будет проходить в состав «Барыса», он вернется в ВХЛ», — сообщил представитель.



Ранее появилась информация об интересе к Кудрявцеву со стороны ЦСКА. Сам вратарь сообщил, что общался с представителем московского клуба.