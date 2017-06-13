Кудрявцев: просто поговорил с представителем ЦСКА, ничего особенного

Вратарь сборной Казахстана Сергей Кудрявцев рассказал о тренировочном лагере у Йэна Кларка и интересе со стороны ЦСКА.

«В субботу начался тренировочный лагерь в подмосковном Ступино. Работаем с Йэном Кларком, тренером вратарей из «Коламбус Блю Джекетс». Сборы продлятся 9 дней. За это время нам должны рассказать и показать, что необходимо для дальнейшего развития и игры на высоком уровне. Узнаю много нового и интересного. Всё нравится. Есть над чем работать, есть к чему стремиться.

Вместе со мной тренируются Алексей Иванов, Илья Андрюхов, Олег Шилин, Андрей Тихомиров и Александр Лазушин. Все ребята работают, выкладываются. Кларку помогают Олег Ромашко, Андрей Агапов и Антон Шустов.



Встречался с представителем ЦСКА здесь, на сборах. Поинтересовались, какие у меня планы на будущее. Просто поговорили и всё. Ничего особенного. Сказали, чтобы продолжал работать, что за мной будут наблюдать. У меня ещё год контракта с «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Если поступит предложение от ЦСКА, то это уже другой разговор. Сейчас же мне надо работать на тем, чтобы улучшать свою игру, а также помогать команде, в которой играю», — цитирует хоккеиста «Шайба.kz».