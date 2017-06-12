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ЦСКА проявляет интерес к вратарю сборной Казахстана Кудрявцеву

12 июня 2017, понедельник. 16:05. Хоккей

Клуб Континентальной хоккейной лиги ЦСКА проявляет интерес к вратарю сборной Казахстана Сергею Кудрявцеву. В настоящее время голкипер находится в подмосковном Ступино, где работает тренировочном лагере у Яна Кларка.

Сообщается, что представитель армейской команды пообщался с хоккеистом и пообещал следить за ним.

У 22-летнего вратаря действует контракт с усть-каменогорским «Торпедо» ещё на один год. В минувшем сезоне он сыграл в регулярном чемпионате ВХЛ 10 матчей, коэффициент надёжности составил 1,59, процент отражённых бросков -94.4. Также голкипер провёл в плей-офф 8 матчей, коэффициент надёжности составил 2.04, процент отражённых бросков 93.6.

Состав ЦСКА пополнился защитниками Цветковым и Беркутовым
Источник: Шайба.kz Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Казцинк-Торпедо ХК ЦСКА
Новости. Хоккей
12 июня 2017, понедельник
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