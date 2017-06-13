Р. Ротенберг: Кросби был хорош весь сезон, но в плей-офф НХЛ был лучше Малкин

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал завоевание Евгением Малкиным кубка Стэнли в составе клуба «Питтсбург Пингвинз».

«Хотелось бы поздравить Евгения Малкина с победой в Кубке Стэнли. Сидни Кросби был очень хорош на протяжении всего сезона с учётом Кубка мира, регулярного чемпионата, но в плей-офф Женя, на мой взгляд, был лучше. Желаем Малкину уже в следующем сезоне взять и индивидуальные призы. Мы всегда рады видеть его в сборной России, и жаль, что НХЛ не отпускает игроков на Олимпиаду», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.