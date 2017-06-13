Пашков: конфликт в «Динамо» — следствие многолетней неразберихи в обществе

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг московского «Динамо».

«Идёт борьба, не достигнута договорённость, так и появляются слухи, что «Динамо» не сыграет. Влияние на имидж очень серьёзное. «Динамо» никогда не было замешано в ситуациях подобного характера. Тем более здесь конфликт внутри клуба, в спортивном обществе «Динамо».

Это следствие многолетней неразберихи в руководстве и ещё целого ряда причин, прежде всего в руководителях «Динамо». Если бы они были более внимательны к проблемам хоккейного клуба, то думаю, что такая ситуация не возникла бы», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

Мыльный пузырь вот-вот лопнет. Как клубы КХЛ живут не по средствам «Динамо» с долгом 2 млрд – не единственный клуб, который живёт не по средствам. Почему в КХЛ тратят больше, чем могут себе позволить?

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