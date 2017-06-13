Любительская команда «Терминал» стала победителем Кубка MAXIM

В Москве прошёл седьмой хоккейный турнир «Кубок MAXIM». Лучшие любительские команды вышли на лёд «ВТБ Ледового Дворца» в Парке Легенд и сразились за главный трофей турнира.



Первый хоккейный турнир «Кубок MAXIM» с клюшками, шайбой и настоящими хоккеистами состоялся в 2011 году. С тех пор турнир стал ежегодным проектом MAXIM и вот уже проводится в седьмой раз и второй раз – на площадке, которая объединяет самые знаковые события из мира спорта: матчи регулярного чемпионата КХЛ, Матч звёзд КХЛ, чемпионат мира по хоккею–2016 и теперь – хоккейный турнир «Кубок MAXIM».



Команды сыграли в круг друг с другом в дивизионах «А» и «Б», а затем лидеры групп разыграли кубок. По результатам трёх дней победителем турнира MAXIM в 2017 году стала команда «Терминал». Второе место заняла команда Red Bull «Шлем и краги», третье – «Международный расчётный банк». Кроме того, были определены победители в специальных номинациях:



— Лучший защитник турнира — Алексей Сурков («Международный расчётный банк»).

— Лучший нападающий турнира — Дмитрий Горячкин («Загорск»).

— Лучший бомбардир турнира — Александр Артюшкин («Джерси»).

— Самый ценный игрок команды — Вячеслав Крысанов («Благовест»).

— Лучший вратарь турнира — Илья Быков (Red Bull «Шлем и краги»).

«Терминал» — победитель кубка MAXIM Фото : MAXIM