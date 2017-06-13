Вторым легионером «Югры» станет финский нападающий Вели-Матти Савинайнен

Как стало известно «Чемпионату», ханты-мансийская «Югра» пополнит состав ещё одним легионером — нападающим Вели-Матти Савинайненом. Ранее клуб подписал контракт с финским защитником Тууккой Мянтюля.

Последние два года 31-летний Савинайнен выступал в финской лиге за «Таппару». В прошедшем сезоне он сыграл 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав 56 (30+26) очков, а также 17 игр в плей-офф, отметившись 11 (5+6) баллами за результативность. Савинайнен выступал за «Югру» в сезоне-2013/14, а следующий год провёл в «Торпедо». Всего он сыграл 78 матчей, набрав 24 (15+9) очка.