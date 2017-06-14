Новокузнецкий «Металлург» подал все документы для вступления в ВХЛ

Новокузнецкий «Металлург» подал все необходимые документы для вступления в Высшую хоккейную лигу. Об этом информирует новокузнецкий хоккейный клуб в своём «твиттере». Сообщается также, что в связи с этим будет скорректирован план предсезонной подготовки.

Новокузнецкий клуб исключили из числа участников Континентальной хоккейной лиги, «Кузня» заняла последнее место в рейтинге клубов КХЛ. За девять лет в КХЛ новокузнецкая команда ни разу не попала в розыгрыш Кубка Гагарина. Планируется, что число участников КХЛ и дальше будет сокращаться.