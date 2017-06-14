Защитник Столлери с опытом игры в НХЛ перешёл в рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником Карлом Столлери. Об этом информирует официальный сайт рижской команды Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2016/17 защитник провёл 11 матчей в Национальной хоккейной лиге за «Нью-Джерси Дэвилз» — 3 голевых паса, показатель полезности «-5». На счету игрока в карьере по 5 матчей в НХЛ за «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс». Также новичок рижской команды выступал в AJHL, NCAA и Американской хоккейной лиге. Столлери трижды становился чемпионом AJHL.