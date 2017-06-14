Агент Уила: всё ещё ведём переговоры о зарплате с «Филадельфией»

Нападающий «Филадельфия Флайерз» Джордан Уил выступил с просьбой увеличить размер зарплаты. Как сообщил агент хоккеиста, в настоящее время ведутся переговоры с клубом.

Нападающего вызвали в Национальную хоккейную лигу в начале февраля, форвард провёл 23 матча регулярного чемпионата НХЛ и набрал 12 (8+4) очков. Зарплата игрока составляет 650 тысяч долларов. В сезоне-2016/17 команда не попала в плей-офф.



«Пока нет договоренности о зарплате. Мы всё ещё ведём переговоры», – передаёт слова агента хоккеиста NBC.