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Э. Нестеров: может, в «Сталкере» был раздражителем, успехи воспринимали в штыки

14 июня 2017, среда. 15:54. Хоккей

Организатор, руководитель, капитан и тренер московской «Скоростной Машины» из Ночной лиги Эдуард Нестеров рассказал о своей команде и целях.

«В Сочи было очень много эмоций. По возвращении в Москву прошло командное закрытие сезона. Все спонсоры довольны. Да, не выиграли. Но создали прецедент – в первый же год после создания команда вышла в финал Кубка Крутова. Год назад я приглашал в «Скоростную Машину» некоторых ребят из «Сталкера», из других команд. И перейти к нам они вроде были не против, но останавливала неизвестность. Они, наверное, просто не верили, что у нас будет хорошая команда. Сейчас ситуация изменилась. Теперь перейти в «Скоростную Машину» хотят. Мне уже звонят многие. А кому-то с приглашением звоню я. Перестановки будут, так как задачу предстоит решать другую – не пытаться выиграть, а выигрывать.

Насколько я знаю, в дивизион «40+» вновь планирует заявиться «Арктик». Возможно, кого-то из своей команды буду убирать я. Из трёх звеньев забивало одно. Ещё два играли неплохо, но им не хватало по одному игроку-лидеру. Не хватает нам и бросающих защитников. Но вообще, нынешним составом в целом я доволен. Мы бились на равных со всеми.

Меня просто не пригласили в «Сталкер» на следующий сезон. Сказали, что я не очень хорошо отыграл финал в Сочи. Может быть, я был раздражителем внутри команды, являлся первым номером, как бы там кто со мной ни соревновался. Все ребята вроде бы улыбались. Но чувствовалось, что внутри они все мои успехи воспринимали в штыки. Я после прошлого сезона всё переоценил. И буквально за месяц организовал «Скоростную Машину». Нашёл людей, энтузиастов, спонсоров. Мне этот проект нужен больше не как игроку, а как тренеру.

Я хочу открыть школу, в которой будут учить ребят по моей методике. На «Скоростной Машине» я реализую собственные тренерские задумки, получаю необходимый опыт. У нас будет совсем другой подход к обучению, другая методика. Чтобы на первом месте был не результат, а учёба», — цитирует Нестерова официальный сайт Ночной лиги.

Источник: Ночная хоккейная лига Сообщить об ошибке
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Ночная хоккейная лига
Новости. Хоккей
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