Хагелин: первую половину плей-офф я был как «Феррари» на спущенных шинах

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Карл Хагелин рассказал о том, что намеренно на стал залечивать перелом лодыжки, чтобы принять участие в полуфинальной серии Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз».



«Обычно, чтобы залечить подобную травму, нужно 4-6 недель, но я не стал лечиться. Я хотел сыграть в серии с «Вашингтоном», и так и сделал. Болело ужасно, но, к счастью, травма начала понемногу залечиваться. В конце я и не знал, сломана ли ещё нога. Я не проходил обследование около недели или что-то вроде того, потому что я просто не хотел это знать. Но факт в том, что первую половину плей-офф я чувствовал себя как «Феррари» на спущенных шинах», — приводит слова Хагелина шведский журналист Джонатан Линдквист в своём «твиттере».