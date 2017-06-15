Овечкин приехал на прямую линию с Путиным и хочет задать вопрос о «Динамо»

Нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приехал на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Нападающий сообщил в эфире Первого канала, что хочет задать президенту вопрос о ситуации с московским «Динамо».



Напомним, совет директоров КХЛ одобрил заявку нового юридического лица ООО ХК «Динамо Москва», но игроки не согласны на переход в новую организацию, пока им не выплатят долги, накопившиеся по ходу прошлого сезона. Сумма задолженности перед хоккеистами, сотрудниками клуба и команд системы «Динамо» составляет 728 млн рублей.

«Динамо» допущено до участия в сезоне, а игроки команды готовят бойкот «Динамо» допущено до участия в сезоне-2017/18, игроки команды ждут погашения долгов, а «Кузня» подала документы в ВХЛ.

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