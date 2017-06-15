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Московское «Динамо» подало заявку на участие в чемпионате КХЛ-2017/18

15 июня 2017, четверг. 12:25. Хоккей

ООО «Хоккейный клуб «Динамо», структура общества «Динамо», подало заявку для участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2017–2018 гг., предоставив финансовые и иные гарантии для участия в сезоне 2017–2018 гг. в соответствии с регламентом КХЛ, информирует официальный сайт общества «Динамо».

Проведены переговоры и получено принципиальное согласие со стороны действующего спонсора хоккейного клуба – Банка ВТБ, а также ряда потенциальных спонсоров. Стремясь к продолжению динамовских традиций и сохранению динамовского хоккея, руководство клуба ведёт работу по комплектованию состава игроков и тренеров. К началу сезона клуб подойдёт полностью готовым.

Владимир Воробьёв, главный тренер хоккейного клуба «Динамо»: «Общество «Динамо» создает все необходимые условия для жизнедеятельности клуба. В свою очередь могу сказать, что хоккеисты и весь тренерский штаб будут планомерно работать и готовиться к началу сезона. Впереди учебно-тренировочные сборы, где закладывается фундамент на весь сезон. Задача команды — хорошо подготовиться к сезону и радовать наших болельщиков. Оснований для беспокойства о судьбе хоккейного клуба «Динамо» нет».

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В московском «Динамо» по-прежнему делят власть, команда по уши в долгах, а её дальнейшая судьба до сих пор неизвестна.
Источник: ВФСО "Динамо" Сообщить об ошибке
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