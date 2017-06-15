Флёри: мой отказ от пункта запрета на обмен — это просьба руководства

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри прокомментировал свой отказ от пункта контракта, запрещающего обмен хоккеиста в другую команду. Как сообщил игрок, он отказался от этого пункта ещё в феврале.



«Руководство спросило меня об этом… Это давало им больше пространства для манёвра в будущем, и они могли не торопиться меня менять. Мне кажется, это был правильный шаг с точки зрения помощи команде, да и я сам смог здесь остаться и получил шанс вновь сразиться за Кубок», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.

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