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Холланд: «Детройт» должен обсудить вопрос о выводе номера Фёдорова из обращения

15 июня 2017, четверг. 19:02. Хоккей

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд заявил, что в клубе должны поднять вопрос о выводе из обращения номера нападающего Сергея Фёдорова — 91.

«Я абсолютно уверен, что нам нужно обсудить этот вопрос внутри клуба. Он провёл потрясающую карьеру, думаю, он был одним из лучших игроков в истории клуба. То, что Сергей не провёл в клубе всю карьеру, и история с предложением от „Каролины“ в 1997 году повлияли на то, что его номер ещё не изъяли из обращения. Ник Лидстрём выиграл восемь „Норрис Трофи“, достижения Стива Айзермана говорят сами за себя. Они оба провели всю карьеру в „Детройте“, и мы сразу изъяли их номера из обращения», — цитирует Холланда CBC Detroit.

Фёдоров выступал за «Детройт» с 1990 по 2003 год и выиграл три Кубка Стэнли. За свою карьеру в НХЛ он провёл 1248 матчей, набрав 1179 (483+696) очков.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Детройт Ред Уингз Кен Холланд Сергей Фёдоров
Новости. Хоккей
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