Овечкин: жаль, что не поговорил с Путиным, надеюсь, «Динамо» не пропустит сезон

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз», воспитанник московского «Динамо» Александр Овечкин рассказал, о чём хотел спросить президента России Владимира Путина во время прямой линии, а также прокомментировал ситуацию с родным клубом.

«Я хотел поговорить о ситуации, которая сейчас сложилась в КХЛ. По новокузнецкому хоккею, о том, что с ним происходит. Ну и насчёт «Динамо». Да просто очень жалко, что такое происходит в нашем виде спорта. Я надеюсь, что клубы, которые испытывают какие-то трудности, будут выбираться из них. И болельщики будут видеть свою любимую команду на площадке. Я не могу представить, что „Динамо“ пропустит сезон. Такой великий клуб, с такой историей… Надеюсь, что этого не произойдёт.



Есть руководство клуба. Есть Центральный совет спортобщества «Динамо». Многие сейчас переживают за его судьбу. И делают всё, чтобы болельщики бело-голубых в следующем сезоне приходили на арену и болели за свою команду. Надо же думать и о детской хоккейной школе! Её тоже надо поддерживать. Очень важно не сломать эту цепочку. Чтобы школа жила, новые игроки появлялись. А «Динамо» было на привычном месте в турнирной таблице – претендовало на самые высокие места.



Я буквально на днях встречался с капитаном «Динамо» Алексеем Терещенко. Игроки ведь тоже сильно переживают. Он узнал, что я пойду на прямую линию… Жаль, что не получилось у меня задать вопросы. Потому что их к президенту было очень много. Думаю, ничего страшного тут нет. В следующий раз, если будет такая возможность, мне удастся с Владимиром Владимировичем и о хоккее поговорить», — цитирует Овечкина «Советский спорт».