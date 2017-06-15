Гол Радулова вошёл в топ-10 лучших моментов плей-офф НХЛ

Гол нападающего «Монреаль Канадиенс» Александра Радулова в серии первого раунда плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс» вошёл в топ-10 лучших моментов плей-офф НХЛ.

10. Гол Грабнера в серии с «Монреалем».

9. Сейв Ринне в серии с «Чикаго».

8. Гол Пажо в серии с «Рейнджерс».

7. Гол Макдэвида в серии с «Анахаймом».

6. Сейв Лундквиста в серии с «Оттавой».

5. Гол Кессела в серии с «Оттавой».

4. Сейв Флёри и Хёрнквиста в серии с «Вашингтоном».

3. Гол Оберга в серии в с«Питтсбургом».

2. Гол Радулова в серии с «Рейнджерс».

1. Гол Хоффмана в серии с «Бостоном».

Неудачники из «Вашингтона» и триумфатор Кросби. Каким был плей-офф-2017 Плей-офф в НХЛ завершён. Кто стал главным победителем в нынешних битвах, а кого следует считать неудачником?

Видео лучших моментов также можно посмотреть в официальном аккаунте НХЛ в YouTube.