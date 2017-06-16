Айзерман: Сергачёв может играть в любой ситуации, трудно найти такого хоккеиста

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман прокомментировал переход в команду защитника «Монреаль Канадиенс» Михаила Сергачёва в обмен на Джонатана Друена.

«Мы совершили обмен, потому что нам был необходим защитник. Нам нравится стиль игры Сергачёва. Мы смотрели за ним в юниорской лиге. Он обладает хорошими габаритами, силён и отлично катается. Кроме того, у него прекрасный бросок. Мы считаем, что у него есть шанс играть в любых ситуациях, трудно найти игрока такого калибра. Надеемся, что в тренировочном лагере он сможет завоевать место в основном составе. Если нет, он ещё год может играть в юниорской лиге», — цитирует Айзермана пресс-служба клуба.