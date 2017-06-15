Агент Сергачёва: Михаил нашёл свою команду, он очень доволен обменом в «Тампу»

Хоккейный агент Марк Гандлер, представляющий интересы защитника Михаила Сергачёва, прокомментировал его обмен из «Монреаль Канадиенс» в «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Миша очень доволен обменом. Он считает, что нашёл свою команду и ему будет в ней очень комфортно. Хотя он лично не знает русских ребят в «Тампе», но наслышан, что они хорошие люди. Сергачёву будет приятно играть вместе с ними в одном клубе. Скажется ли обмен на его профессиональном росте? Миша будет расти вне зависимости от того, в какой команде играет. Думаю, есть большая вероятность, даже огромная, что в следующем сезоне он начнёт играть в основном составе команды. Поэтому я тоже очень рад этому обмену», — сказал Гандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.