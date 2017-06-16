Кречин: риск в подписании Вольского есть, но его профессионализм перевешивает

Генеральный менеджер клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Владимир Кречин рассказал о комплектовании команды на следующий сезон и риске при подписании контракта с форвардом Войтеком Вольским.



«У некоторых игроков есть двусторонние контракты, но в первую очередь мы рассчитываем на то, что они подойдут главной команде. И совсем не обязательно быть известным в широких кругах, чтобы раскрыться в КХЛ. Крис Ли – чем не яркий пример? Чад Ро и Шон Коллинз тоже не были звёздами в Северной Америке, но проявили себя здесь отлично. Личность Майка играет огромную роль. Вольски работал с ним, хоть и недолго, Ибрагимов выиграл с ним Кубок Гагарина. Ну а многие другие хоккеисты мечтали о том, чтобы поработать со специалистом, чьё имя им знакомо с детства. Когда тебя приглашают в команду Кинэна, всё выглядит гораздо интереснее.



Определённый риск в подписании Вольского, наверное, есть, но профессиональные качества Войтека его перевешивают. А тяжёлая травма, напротив, может закалить характер игрока. То, как он стремительно восстановился после такого страшного повреждения, то, как рвётся на лёд, многое говорит о его бойцовском духе», — сказал Кречин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Полное интервью с Владимиром Кречиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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