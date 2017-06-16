Генменеджер «Баффало»: видение игры Хаусли совпадает с нашим

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Джейсон Боттерилл прокомментировал назначение Фила Хаусли главным тренером команды.

Фил Хаусли назначен главным тренером «Баффало»

«Мы в клубе считаем Фила крайне квалифицированным специалистом, чтобы возглавить нашу команду и решать задачи организации. Он накопил опыт в качестве игрока и тренера. Его видение игры совпадает с нашим. Хаусли получает максимальную отдачу от игроков, в том числе от молодёжи. Надеемся, что под его руководством команда добьётся успеха», – передаёт слова функционера официальный сайт НХЛ.