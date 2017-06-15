Фил Хаусли назначен главным тренером «Баффало»

«Баффало Сэйбрз» объявил о назначении Фила Хаусли новым главным тренером клуба.

В качестве главного тренера Хаусли приводил молодёжную сборную США к золоту чемпионата мира 2013 года. С сезона-2013/14 он работал ассистентом тренера в «Нэшвилл Предаторз», который в завершившемся сезоне дошёл до финала Кубка Стэнли. В качестве игрока Хаусли провёл за «Баффало» восемь сезонов, а в 2015 году был введён в Зал хоккейной славы.

Другими претендентами на должность главного тренера «Баффало» были Рик Токкет и Жак Мартен из «Питтсбург Пингвинз», который завоевал Кубок Стэнли.