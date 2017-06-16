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Инсайдер TSN: Сергачёв может даже превзойти Хедмана по игре в чужой зоне

16 июня 2017, пятница. 14:27. Хоккей

Инсайдер TSN Даррен Дрегер порассуждал об обмене защитника Михаила Сергачёва из «Монреаль Канадиенс» в «Тампа-Бэй Лайтнинг» на форварда Джонатана Друена.

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«Это хорошая сделка для обоих клубов. Стив Айзерман не мог предложить такой контракт Друену, у него не было места под потолком зарплат для этого. Кроме того, Айзерман искал молодого защитника уже как минимум два года. Про Сергачёва некоторые говорят, что он может даже превзойти Хедмана по игре в чужой зоне, по подключениям к атакам. Это многое говорит о хоккеисте, который ещё толком не играл в НХЛ.

Гальченюк? Думаю, «Монреаль», конечно, предлагает его другим клубам. Есть ещё вероятность, что Друен вырастет в центрфорварда первого звена. Если нет, то он продолжит играть крайнего. «Монреалю» нужен защитник. Так почему бы не подумать об обмене Гальченюка на Бродина или Хэмоника?» — отметил журналист.

«Монреаль» продлил контракт с Друеном на шесть лет с зарплатой $ 5,5 млн в год
Источник: TSN Сообщить об ошибке
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Теги
Монреаль Канадиенс Тампа-Бэй Лайтнинг Алекс Гальченюк Джонатан Друен Михаил Сергачёв Переходы - Хоккей
Новости. Хоккей
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