«Монреаль» продлил контракт с Друеном на шесть лет с зарплатой $ 5,5 млн в год

«Монреаль Канадиенс» объявил о продлении контракта с нападающим Джонатаном Друеном, который ранее перешёл из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в обмен на защитника Михаила Сергачёва. Об этом сообщается в официальном «твиттере» канадского клуба. 1 июля он мог стать свободным агентом.

Новое соглашение рассчитано на шесть лет, за которые Друен заработает $ 30 млн ($ 5,5 млн в год).

22-летний Друен в прошедшем сезоне провёл 73 матча регулярного чемпионата, в которых набрал 53 (21+32) очка при показателе полезности «-13».