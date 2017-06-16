Маклеллан: возможно, у «Монреаля» есть вариант с Дюшейном, это центр 1-го звена

Эксперт TSN Джейми Макленнан порассуждал на тему изменений в составе «Монреаль Канадиенс».



«Обмен Сергачёва? Возможно, это только начало серии обменов. Я думаю, что, возможно, есть вариант с Дюшейном. Но не знаю, какая за него потребуется компенсация. Он второй в НХЛ по выигранным вбрасываниям. Это классический центр первого звена. «Монреаль» пока не решил проблему с центрами и защитой. Интересно, как эта команда будет выглядеть через три месяца. Потому что им нужно усиливаться ещё больше.



А что если «Монреаль» подпишет Радулова и сохранит Гальченюка? Да, команда будет выстроена вокруг вингеров. Но при этом у неё будет три очень талантливых игрока. А таланты сейчас нужны «Канадиенс», им не хватало таких хоккеистов», – цитирует эксперта TSN.

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