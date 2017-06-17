Конакер: хочу получить ещё один шанс в «Тампе», если нет, вернусь в Швейцарию

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кори Конакер, выступавший за «Берн» в сезоне-2015/16, сообщил, что может вернуться в Швейцарию, если не сможет заключить новый контракт.
«Если не получится заключить новый контракт с „Тампой“, тогда первым вариантом будет возвращение в Швейцарию. Посмотрим. Этот год необычный из-за драфта расширения. Не знаю, что планирует „Тампа“, каких ребят они хотят оставить, будут ли какие-то сделки.
Я сообщил клубу, что хочу играть в НХЛ. Если они хотят вернуть меня в АХЛ… Да, я там здорово провёл время, в Сиракьюз потрясающие болельщики, но мне почти 28. Я хочу получить ещё один шанс в НХЛ. Думаю, я способен играть в этой лиге», — цитирует Конакера «Сиракьюз».