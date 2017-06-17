Тренер голкиперов «Амура»: сейчас вратари как баскетболисты — рост под два метра

Новый тренер вратарей «Амура» Олег Филимонов поделился мнением о голкиперах хабаровского клуба.



«Я думаю, что линия голкиперов — одна из лучших в хабаровской команде, и это подтверждает статистика. Очень хороший сезон провел Метсола, прогрессирует Андрюхов, подрастают Аликин, Боярчук, другие юные голкиперы. Работы у нас будет, безусловно, много, но основные направления и перспективы понятны.



Сегодня вратари все больше напоминают баскетболистов — у большинства рост под два метра. Мне с моими 180 сантиметрами сейчас пришлось бы очень тяжело. С другой стороны, сегодня в КХЛ свою конкурентоспособность доказывают и маленькие вратари. Классический пример — наш Метсола (177 см). Школа, катание, ноги, интеллект — все это позволяет нашему финну быть одним из лидеров не только „Амура“, но и всей лиги», — цитирует Филимонова Russia-Hockey.ru.