Энеруд: было тяжело покидать ХВ-71, но стать частью ХК «Сочи» приятно

Новичок хоккейного клуба «Сочи» Симон Энеруд поделился первыми впечатлениями от перехода в черноморскую команду.



«У меня был действующий контракт с ХВ-71, было тяжело покидать команду, но я рад, что получил возможность сделать следующий шаг в своей карьере. Очень приятно стать частью хоккейного клуба «Сочи». Прошедший сезон был хорошим, после него я получил пару предложений от других клубов. Как я уже сказал, хорошо, что получилось так, что «Сочи» был одним из них.



Я смотрел Олимпийские игры, когда они проходили в Сочи. Знаю, что это очень красивый город. Также я общался с Оскаром Фантенбергом и Андре Петерссоном, они рассказывали о команде и городе», — цитирует Энеруда официальный сайт команды.



ХК «Сочи» пополнился чемпионом Швеции нападающим Энерудом