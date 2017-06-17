Лоуз: на драфте «Вегас» рассмотрит не только игровые, но и человеческие качества

Помощник директора по работе с игроками клуба «Вегас Голден Найтс» Боб Лоуз поделился ожиданиями от драфта НХЛ, которые станет первым для команды.



«Мы все начинаем с чистого листа, лучше и не придумаешь. На драфте мы будем смотреть не только на хоккейные навыки, но и на человеческие, чтобы построить клубную культуру с людьми, которые нам подходят. Это крайне важно. В существующих командах эта культура уже выстроена, и новые игроки встраиваются в неё. Мы же только начнём её создавать», — цитирует Лоуза официальный сайт лиги.

Макфи: «Вегас» просто планирует взять лучших игроков на драфте