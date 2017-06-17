Макфи: «Вегас» просто планирует взять лучших игроков на драфте

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи поделился ожиданиями от драфта Национальной хоккейной лиги — 2017, который пройдёт 23 и 24 июня. «Вегас» будет выбирать в первом раунде под третьим номером, во всех остальных раундах у клуба будет шестой выбор.



«Мы собираемся выбрать лучших игроков из возможных. В существующих командах порой сказывается фактор слабости той или иной позиции, исходя из чего и делается выбор. На нас подобного влияния не оказывается. Мы просто возьмём игроков, которые, на наш взгляд, являются лучшими», — приводит слова генерального менеджера официальный сайт лиги.

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