Защитник «Виннипега» Тобиас Энстрём отказался от запрета на обмен

Защитник «Виннипег Джетс» Тобиас Энстрём согласился отказаться от пункта контракта, запрещающего обмен игрока, сообщает Sportsnet.



Таким образом, клуб сможет не защищать его во время драфта расширения, который пройдёт 21 июня. «Джетс» могут выбрать для защиты Джейкоба Троубу, Дастина Бафлина и Тайлера Майерса.



У 32-летнего Энстрёма остаётся один год по контракту, в сезоне-2017/18 он заработает $ 5,75. В прошедшем регулярном чемпионате он набрал 14 (1+13) очков в 60 матчах при показателе полезности "-7".

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