«Монреаль» обменял защитника Больё в «Баффало» на выбор в третьем раунде драфта

«Монреаль Канадиенс» обменял защитника Натана Больё в «Баффало Сэйбрз», сообщается в официальном «твиттере» канадского клуба. Взамен «хабы» получили право выбора в третьем раунде драфта 2017 года (общий 68-й номер).

24-летний Больё в прошедшем сезоне провёл 74 матча в регулярном чемпионате, набрав 28 (4+24) баллов за результативность при показателе полезности "+8". В пяти играх плей-офф он отметился одной голевой передачей. В НХЛ на его счету 60 (7+53) очков в 225 встречах при показателе полезности "+19".