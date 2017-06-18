«Сан-Хосе» подписал новые контракты с Карпентером, Хедом и Райаном

«Сан-Хосе Шаркс» объявил о подписании новых двухлетних контрактов с нападающим Райаном Карпентером, а также защитниками Йоакимом Райаном и Тимом Хедом.



26-летний Карпентер в прошедшем сезоне сыграл в НХЛ 11 матчей, набрав 4 (2+2) очка, а также 54 игры в АХЛ, отметившись 39 (14+25) баллами. 23-летний Райан в 65 матчах за «Барракуду» отметился 49 (10+39) результативными баллами. 26-летний Хед в 55 матчах АХЛ забросил 14 шайб и сделал 42 голевых передачи, став четвёртым бомбардиром лиги среди защитников.

Кого защитят, а кто попадёт на драфт расширения НХЛ? Западная конференция Скоро в НХЛ появится совершенно новый, 31-й клуб – «Вегас Голден Найтс», игроками с которым должны поделиться все остальные. Как это будет?