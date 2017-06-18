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Быков уверен, что Зиновьев разгребал авгиевы конюшни в «Кузне»

18 июня 2017, воскресенье. 13:50. Хоккей

Экс-главный тренер ЦСКА, СКА, «Салавата Юлаева» и сборной России Вячеслав Быков поделился видением ситуации с внезапным исключением новокузнецкого «Металлурга» из числа участников КХЛ.

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«Нужно было предупреждать ту же «Кузню», что в связи с какими-то пунктами вы можете лишиться права выступать в КХЛ. Конечно, если новокузнецкая команда постоянно теряет игроков по тем или иным причинам, она не может бороться за главные призы. Тем самым и посещаемость падает. Всё идёт здесь как снежный ком. Мы же не можем перестраивать правила во время езды.

Школа «Кузни»? У меня нет опасений, что клуб её потеряет, потому что в этой школе работают специалисты. Я к ней с уважением отношусь. Эта школа даёт много хороших хоккеистов, значит, она работает. Не думаю, что она может распасться. Но мы должны им помочь. Не просто исключили и убегаем. Если будет новый дворец и бюджет с гарантиями, то «Кузня» может вернуться в КХЛ. Получается, что путь назад новокузнецкому клубу не обрезан. Важно не растерять игроков.

В новокузнецком клубе Зиновьев настоящие авгиевы конюшни разгребал. Он очень серьёзно работал, но не так-то просто было изменить то, что там происходило. Он не виноват в исключении клуба из КХЛ. Он действительно легендарный хоккеист. Разве он приехал в Новокузнецк для того, чтобы всё развалить? Это вообще нелогично. Тем более, что сейчас редко встретишь таких игроков с верностью клубу. А Зиновьев был игроком, который был верен своему имени и клубу. И тут он вернулся в свой родной клуб, чтобы продолжить заниматься развитием и популяризацией хоккея. То же самое сделал Морозов, вернувшись в родные «Крылья Советов» для возрождения клуба. Это можно только приветствовать. На этом история пишется, обучение ставится. Он прошёл серьёзную школу и знает путь к успеху, через что и как нужно проходить. Видимо, иногда это кому-то не нравится. Хоккей — это такой вид спорта, где никто увиливать не может. Здесь нужно всё говорить в лоб», — цитирует Быкова «Бизнес Online».

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Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Металлург Нк Вячеслав Быков Сергей Зиновьев
Новости. Хоккей
18 июня 2017, воскресенье
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