Куниц: ветеранам хорошо в «Питтсбурге», но не нужно забывать о бизнесе

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Крис Куниц рассказал, что пока не может ответить, останется ли он в стане «пингвинов», завершит карьеру или перейдёт в другой клуб. 37-летний хоккеист выиграл четыре Кубка Стэнли, три их которых завоевал в Питтсбурге.



«Понятно, что нам, ветеранам, очень хорошо в „Пингвинз“, но не нужно забывать о бизнесе. Необходимо посмотреть, каким будет интерес со стороны других команд и как именно ты вписываешься в общую картину в этом клубе», — приводит слова Куница официальный сайт лиги.

Куниц: мои четыре Кубка Стэнли появились благодаря отличным партнёрам