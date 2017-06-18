Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Куниц: ветеранам хорошо в «Питтсбурге», но не нужно забывать о бизнесе

18 июня 2017, воскресенье. 15:24. Хоккей

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Крис Куниц рассказал, что пока не может ответить, останется ли он в стане «пингвинов», завершит карьеру или перейдёт в другой клуб. 37-летний хоккеист выиграл четыре Кубка Стэнли, три их которых завоевал в Питтсбурге.

«Понятно, что нам, ветеранам, очень хорошо в „Пингвинз“, но не нужно забывать о бизнесе. Необходимо посмотреть, каким будет интерес со стороны других команд и как именно ты вписываешься в общую картину в этом клубе», — приводит слова Куница официальный сайт лиги.

Куниц: мои четыре Кубка Стэнли появились благодаря отличным партнёрам
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
18 июня 2017, воскресенье
15:24 Куниц: ветеранам хорошо в «Питтсбурге», но не нужно забывать о бизнесе
14:50 Сборная России U16 выиграла турнир «Кубок Сириуса»
14:20 Раст: Каллен был незаменим для молодёжи «Питтсбурга», он знает, что говорить
13:50 Быков уверен, что Зиновьев разгребал авгиевы конюшни в «Кузне»
12:45 Хейсканен: среди универсальных защитников на драфте НХЛ я лучший
12:15 Быков считает, что НХЛ своим решением по ОИ послала всех подальше
11:45 Хагелин: любой генменеджер хотел бы видеть Каллена в своей команде
11:19 Быков: в этом сезоне не смогу работать в КХЛ, смотрю на закулисную работу
10:53 Профсоюз и НХЛ работают над соглашением по выкупу контракта Депрэ
10:11 «Нэшвилл» защитил Ернкрока от драфта расширения и защитит ещё семь игроков
10:00 Веренски: я чувствую себя хорошо, катаюсь и работаю на льду
09:45 По 21 июня подписывать свободных агентов в НХЛ может только «Лас-Вегас»
09:30 Нападающий Кердилес остаётся в «Анахайме»
09:15 В НХЛ всупил в действие запрет на обмены, кроме обменов с «Вегасом»
09:00 «Калгари» защитил от драфта расширения 11 игроков, в том числе Годро и Монахана
09:00 «Лос-Анджелес» защитил 9 игроков, Браун и Габорик доступны для выбора «Вегасом»
08:45 Светлов: утратили традиции подготовки, молодёжь практически не тренируется
00:59 Савицкис: хочу видеть в «Динамо» Р ту атмосферу, которую Хартли принёс в сборную
00:58 Овечкин, Кузнецов и Орлов вошли в список защищённых игроков «Вашингтона»
00:40 «Сан-Хосе» подписал новые контракты с Карпентером, Хедом и Райаном
00:40 Бюджет рижского «Динамо» в сезоне-2017/18 сохранится на уровне € 11,5-12 млн
00:21 Нападающий «Анахайма» Кеслер перенёс операцию и пропустит три месяца
00:21 Сервисмен «Питтсбурга» привёз кубок Стэнли больной раком девочке
17 июня 2017, суббота
23:58 Треливинг: Смит — лучший вариант для «Калгари», он может тащить команду на себе
23:41 Тренером вратарей «Каролины» стал Бэйлз, шесть лет работавший в «Питтсбурге»
22:58 Смит: «Калгари» вырос в команду уровня плей-офф, сделаю всё, чтобы помочь ей
22:27 Защитник «Сан-Хосе» Мюллер перешёл в «Нью-Джерси»
21:53 «Аризона» обменяла вратаря Смита в «Калгари» на Джонсона, Хики и выбор на драфте
21:53 «Коламбус» договорился с «Вегасом» о сделке, чтобы защитить нужных игроков
21:36 Агент Энстрёма: Тобиас сделал «Виннипегу» одолжение, но он не хочет в «Вегас»
20:59 «Аризона» близка к обмену вратаря Майка Смита в «Калгари»
20:56 «Монреаль» обменял защитника Больё в «Баффало» на выбор в третьем раунде драфта
20:33 Защитник «Виннипега» Тобиас Энстрём отказался от запрета на обмен
20:09 Голкипер «Баффало» Линус Улльмарк и его невеста поженились во вратарских масках
19:47 «Даллас» заключил однолетний контракт с защитником Байстрёмом
19:35 Армстронг: потеря нужных игроков — это цена включения в лигу нового клуба
18:54 Фишер: хоккей — важная часть моей жизни, но не единственная
18:29 Генменеджер «Миннесоты»: из-за драфта расширения иногда просыпаюсь по ночам
18:00 Давыдов: в словах игроков московского «Динамо» есть доля правды
17:43 Каллен: всегда хочется быть частью команды, но не всё решает хоккей
17:19 Нойвирт: у моего возможного перехода в «Вегас» есть как плюсы, так и минусы
16:47 Вестерлунд: «Салават» находится в поиске ещё одного защитника и нападающего
16:31 Лоуз: на драфте «Вегас» рассмотрит не только игровые, но и человеческие качества
16:03 Армиа: игроки не могут влиять на драфт расширения, всё решают менеджеры
15:30 Защитник «Оттавы» Фанёф отказал клубу в просьбе исключить пункт запрета обмена
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?
Архив →
© championat.com, 2000–2017