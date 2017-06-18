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«Вашингтон» защитил Овечкина, Кузнецова и Орлова, «Питтсбург» — Малкина и Кросби

18 июня 2017, воскресенье. 18:23. Хоккей

Начали публиковаться списки хоккеистов, которых клубы решили защитить от драфта расширения 2017 года, который будет проходить 21 июня. Новый клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» будет иметь право забрать одного хоккеиста из каждой команды, который не войдёт в список защищённых и будет соответствовать требованиям драфта.

«Вашингтон Кэпиталз»:

Никлас Бекстрём, Андре Бураковски, Ларс Эллер, Маркус Юханссон, Евгений Кузнецов, Александр Овечкин, Том Уилсон, Джон Карлсон, Мэтт Нисканен, Дмитрий Орлов, Брэндон Холтби.

«Питтсбург Пингвинз»:

Сидни Кросби, Патрик Хорнквист, Фил Кессел, Евгений Малкин, Брайан Дюмолин, Крис Летанг, Олли Мяяття, Джастин Шульц, Мэтт Мюррей.

«Сент-Луис Блюз»:

Патрик Берглунд, Райан Ривз, Джейден Шварц, Владимир Соботка, Владимир Тарасенко, Пол Штястны, Александр Стин, Джей Боумистер, Джоэл Эдмундсон, Алекс Пьетранджело, Джейк Аллен.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Сент-Луис Блюз Александр Овечкин Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов — хоккей Евгений Малкин
Новости. Хоккей
18 июня 2017, воскресенье
18:23 «Вашингтон» защитил Овечкина, Кузнецова и Орлова, «Питтсбург» — Малкина и Кросби
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