Генменеджер «Вегаса» об итогах списков защиты: мы можем собрать хорошую команду

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи поделился мнением об итогах объявления списков защищенных игроков перед драфтом расширения.



«Списки защищённых? У „Вегаса“ будет возможность собрать хорошую, конкурентоспособную команду и помимо этого попробовать накопить в своих руках несколько драфт-пиков.



Любая команда будет иметь возможность защитить игроков, которых она не сумела добавить в список. Мы готовы к переговорам по этому вопросу с каждым из клубов лиги», — приводит слова Макфи NBC Sports.

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