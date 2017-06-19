В Омске проходит прощание с экс-президентом «Авангарда» Бардиным

19 июня в Омске проходит прощание с ушедшим из жизни 2 июня экс-президентом и бывшим главным менеджером «Авангарда» Анатолием Бардиным. Об этом сообщает омский клуб Континентальной хоккейной лиги.

Бардин стал генеральным менеджером омского клуба в 1997 году и проработал в нём до 2011 года. Вместе с ним команда стала чемпионом России в 2004 году. В 2005 году «Авангард» выиграл Кубок европейских чемпионов. В 2008 году Бардина пожизненно дисквалифицировали в КХЛ, и функционер продолжал работу в клубе до декабря 2011 года.

Король «сигарной эпохи». Каким мы запомним Анатолия Бардина Ушёл из жизни бывший генменеджер «Авангарда» Анатолий Бардин. Каким мы запомним человека, который привёз в Омск Яромира Ягра?

Фото также можно посмотреть в официальном «Твиттере» омского клуба