Источник: СКА выкупит права на Кузнецова за 150 млн рублей у «Трактора»

«Трактор» обменяет права на двукратного чемпиона мира нападающего Евгения Кузнецова в СКА на 150 млн рублей денежной компенсации. Об этом информирует «Р-Спорт».

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«СКА заинтересован в возвращении Кузнецова в Россию под участие в Олимпийских играх, поэтому клуб договорился об обмене прав на хоккеиста с «Трактором». Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшие недели», – сообщил источник.



25-летний Кузнецов, с 2014 года выступающий в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», летом может стать ограниченно свободным агентом. Есть сведения, что клуб НХЛ планирует подписать с игроком новый контракт.