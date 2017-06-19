ФХР поздравила чемпиона ОИ, экс-тренера сборной России Мышкина с 62-летием

19 июня исполнилось 62 года вратарю, олимпийскому чемпиону 1984 года Владимиру Мышкину. Коллектив Федерации хоккея России поздравил Мышкина с днём рождения и пожелал новых успехов и профессиональных достижений, крепкого здоровья и отличного настроения.



Мышкин родился 19 июня 1955 года в городе Кирово-Чепецк Кировской области. Советский хоккеист, вратарь, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер.



Игровая карьера:

«Олимпия» (Кирово-Чепецк) (1972)

«Крылья Советов» (Москва) (1972-75, 1977-80)

«Кристалл» (Саратов) (1975-77)

«Динамо» (Москва) (1980-1990)

«Лукко» (Финляндия) (1990-91)



С 1994 по 1999 год Мышкин был одним из тренеров в швейцарском «Давосе». В начале 2000-х работал тренером вратарей в московском «Динамо», затем в ЦСКА. Работал тренером вратарей в хоккейном клубе «Витязь». В 2011-2014 годах работал в сборной России в качестве тренера вратарей. Вместе с командой стал чемпионом мира 2012 года. Член правления Ночной хоккейной лиги, куратор конференции «Сибирь».



Достижения

• Олимпийский чемпион 1984, серебряный призёр Олимпийских игр — 1980

• 6-кратный чемпион мира (1979, 1981-83, 1989, 1990) и 7-кратный чемпион Европы (1979, 1981-83, 1985, 1989, 1991). Бронзовый призёр ЧМ 1985 и 1991. В турнирах ЗОИ и ЧМ провёл 27 игр.

• Обладатель кубка Канады 1981, бронзовый призёр Кубка Канады 1984. На турнирах Кубка Канады — 5 игр.

• Обладатель кубка Вызова — 1979

• Чемпион СССР 1974, 1990 и 1991, серебряный призёр 1975, 1980 и 1985-1987, бронзовый призёр 1973, 1978, 1981-1983 и 1988.

• Финалист Кубка СССР 1988.

• Награждён орденом Дружбы (2011), орденом «Знак Почёта» (1982) и медалью «За трудовую доблесть» (1979).

• Чемпион мира по хоккею 2012 года как тренер вратарей сборной России.