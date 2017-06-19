Черри: Фанёф хочет играть в «Оттаве», ему надо аплодировать, а не критиковать

Хоккейный эксперт Дон Черри считает, что болельщики «Оттавы Сенаторз» должны не критиковать, а ещё больше полюбить защитника Диона Фанёфа за его нежелание отказаться от запрета на обмен.

«Мне сказали, что люди в Оттаве огорчены, что Дион Фанёф не стал отказываться от запрета на обмен. Они сравнивают эту ситуацию с Матсом Сундином в „Торонто“. „Филадельфия Флайерз“ хотел заполучить Матса, чтобы бороться за Кубок Стэнли. „Филли“ предлагали выбор в первом раунде драфта и игрока, но Матс отказался, сказав, что хочет завершить карьеру в „Торонто“, а затем подписал контракт с „Ванкувер Кэнакс“ на $ 4 млн. Некоторые говорят, что это был Джефф Картер, который сейчас играет за „Лос-Анджелес Кингз“. В этом году он забил 32 гола и набрал 66 очков. Он бы неплохо смотрелся в форме „Лифс“.

Позиция Сундина сильно отличается от Фанёфа. Фанаты «Сенаторз» должны ещё больше его полюбить. Дион хочет играть в Канаде. Представьте, с учётом наших налогов он хочет играть за команду-победителя. Такой является «Оттава», только нужно добавить пару игроков. Он не хочет ехать в США с их прекрасными налогами, туда, где не будет никакого давления. Неизвестно, кем он будет в Лас-Вегасе. Нет, он хочет остаться в Канаде, испытывать давление, играя за «Оттаву». Он любит эту страну, любит команду, любит болельщиков. Фанаты должны ему стоя аплодировать в первой игре следующего сезона", — написал Черри в своём «твиттере».