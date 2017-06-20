Колеcник: информацию о том, за какой клуб я буду играть, озвучить не могу

Вратарь Виталий Колесник рассказал об уходе из «Барыса» и карьерных планах. Также хоккеист высказался о завершении карьеры Брендона Боченски и вратарской школе Казахстана.

«Инициатива расторжения контракта с «Барысом» исходила от клуба, а уже затем мы приняли совместное решение об этом. Я думаю, руководство клуба собирается делать ставку на более молодых, в целом, игроков в команде. Не знаю, насколько выступление сборной Казахстана в Киеве на это повлияло. Не играв толком весь сезон, я не могу дать оценку своему выступлению — ни отрицательную, ни положительную. В начале прошлого сезона никаких сомнений в правильности перехода в «Барыс» у меня не было. Уже потом, когда я не выходил на лёд, конечно, сожаления об этом возникли. О завершении карьеры я еще не думаю. Собираюсь продолжить играть в хоккей. Пока информацию о том, за какой клуб я буду играть, озвучить не могу. Сколько сезонов еще отыграю, загадывать не буду. Пока здоровье есть — поиграю ещё.



Боченски? Это хоккейная жизнь, — кто-то заканчивает выступления, а на смену им приходят молодые игроки. Большой драмы из этого болельщикам, думаю, не стоит делать. Команда пополнится более молодыми амбициозными хоккеистами, и, думаю, всё у «Барыса» будет нормально.



Наверное, самым хорошим было время, когда защищал ворота ярославского «Локомотива». НХЛ? У меня был двухсторонний контракт, и я выступал в АХЛ. За «Колорадо Эвеланш» в НХЛ мне удалось провести всего 8 матчей.



Вратарская школа Казахстана? Раньше наша вратарская школа была, конечно, сильнее. Упадок пошёл, когда молодые хоккеисты вместе с тренерами начали массово переезжать в Россию. Сейчас постепенно всё восстанавливается, и, надеюсь, в Казахстане опять будет хорошая вратарская школа. Если по завершении карьеры буду востребован как тренер, то я не против попробовать себя в этой роли», — цитирует Колесника sports.kz.