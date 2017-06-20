Авцин: главное — я в «Нефтехимике», с нетерпением жду начала «предсезонки»

Нападающий Александр Авцин поделился впечатлениями от перехода в «Нефтехимик».

Нападающий Авцин стал игроком «Нефтехимика»

«Я думал, что продолжу карьеру в Череповце, где прошедший сезон провёл в «Северстали». Но обстоятельства сложились так, что приехал сюда, пообщались и пришли к соглашению о подписании полноценного контракта. То, что мной и раньше интересовались, для меня новость. Да и теперь какое это имеет значение. Главное — я в «Нефтехимике» и с нетерпением жду начала «предсезонки». Есть игроки, которых знал и раньше. В основном со многими познакомился впервые. Что касается инфраструктуры клуба, то она произвела очень хорошее впечатление. Здесь есть все условия для работы. Коллектив очень доброжелательный. Остаётся только трудиться, как говорят, в поте лица.



Молодёжный лагерь? Занятия были довольно интенсивными, объёмными. Много различных упражнений, в том числе и бег по лестницам. Одним словом, тяжёлые трудовые будни на добровольной основе. Ведь нас никто не заставляет. А вот что касается «предсезонки», которая начнётся 3 июля, вот там, чувствую, будет жарко. Лупить друг друга мы всё же не будем. Конкуренция конкуренцией, а уважать своего товарища по команде просто необходимо. Вот начнётся чемпионат, там и будем биться за победу в каждом матче.



Я коренной москвич. Хоккеем начал заниматься в ДЮСШ «Вымпел», в 11 лет перешёл в школу ЦСКА, с 14 лет стал заниматься в динамовской школе и выпускался там же. Сложно сказать, чей я воспитанник, ведь каждый тренер, каждая школа давали что-то своё. Но всё же мне «Динамо» ближе. Надеюсь, что в процессе тренировок и игр успею познакомиться с нижнекамскими любителями хоккея, о которых слышал только положительные отзывы», — цитирует игрока официальный сайт клуба.